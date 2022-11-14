В Україні розпочалися перевірки ВПО: кому скасують виплати, чи є штрафи і що робити

Всередині жовтня урядом було ухвалено рішення щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства при надані державної допомоги внутрішньо-переміщеним особам.

Заступниця голови національної соціальної сервісної служби Тетяна Лактіонова в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла, як відбуватимуться перевірки та кому можуть скасувати виплати на допомогу на проживання.

— Йдеться про перевірки фактичного місця проживання ВПО, які отримують державну допомогу на проживання. Ці перевірки здійснюватимуться посадовими особами територіальних органів національної соціальної сервісної служби за даними Єдиної інформаційної бази даних ВПО і за адресами, які безпосередньо вказуються при отриманні довідки ВПО.

Лактіонова також розповіла, що наразі обліковуються майже 4,8 млн ВПО, з них 2,215 млн отримують допомогу на проживання. Тому йдеться про вибіркові перевірки.

— Рішення, кого саме перевіряти, ухвалюватимуть на місцях керівники територіальних органів національної сервісної служби.

Порядком самої постанови передбачено, як повідомила Лактіонова, якщо людини не буде вдома, їй надається можливість протягом десяти днів з’явитися до Управління соцзахисту для проведення фізичної ідентифікації і відповідно підтвердження свого місця проживання за вказаною адресою.

Вона наголосила, що кожна людина має можливість вільно обирати своє місцепроживання.

— Але існує певний порядок, відповідно до якого особа повинна повідомити, якщо вона має статус ВПО, орган соціального захисту про нове місце проживання. Тоді ця допомога буде переведена за новим місцем проживання.

За словами Лактіонової, якщо людина повернулася додому, тоді стоятиме питання про можливість та право подальшої виплати ВПО. Тобто, якщо людина не підтвердила свою ідентифікацію, тоді ухвалюватиметься рішення щодо припинення допомоги.

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