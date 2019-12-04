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В Украине открылся центр Керхер с современными образцами уборочной техники

Любимая украинцами блестящая чистота в быту, или даже в промышленных масштабах – становится все более доступной и основательной по евростандартам. В частности, в центре Запорожья открылся очередной Керхер центр с современными образцами уборочной техники: как для дома, так и для профессиональных нужд.

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В новом Керхер центре – каждый может не только самостоятельно ознакомиться с последними инновациями в области техники для чистки и уборки, но и одновременно получить профессиональную консультацию. Как насчет каждого образца, так и в отношении расходных материалов для оборудования.

Кроме обновления образцов техники, в центре делают ставку еще и на быстрый и профессиональный сервис – как для новых клиентов, так и для тех, кто уже пользуется этим оборудованием.

Факты ICTV ранее писали о современных светильниках для детской больницы в Кропивницком от Фонда Течія.

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