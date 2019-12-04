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В Україні відкрився центр Керхер із сучасними зразками прибиральної техніки

Улюблена українцями блискуча чистота у побуті, чи, навіть, у промислових масштабах – стає дедалі доступнішою та ґрунтовною за євростандартами. Зокрема у середмісті Запоріжжя  відкрився черговий Керхер центр із сучасними зразками прибиральної техніки: як для оселі, так і для професійних потреб.

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У новому Керхер центрі – кожен може не лише власноруч ознайомитися з останніми інноваціями у сфері техніки для чистки й прибирання , а й, водночас, отримати професійну консультацію. Як щодо кожного зразка, так і стосовно витратних матеріалів для устаткування.

Окрім оновлення зразків техніки, у центрі роблять ставку ще й на швидкий та професійний сервіс – як для нових клієнтів, так і для тих, хто вже користується цим обладнанням.

Факти ICTV раніше писали про сучасні світильники для дитячої лікарні у Кропивницькому від Фундації Течія.

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