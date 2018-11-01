В Україні відкрився Ветеран Хаб: що це таке та чим допомагає

В Україні запрацював – Ветеран хаб – єдиний у державі відкритий простір для ветеранів АТО, де вони зможуть отримати юридичну, соціальну та психологічну підтримку.

Нині колишніх вояків уже понад 300 тисяч – і поламані війною вони часто не можуть впоратись з мирним життям і побутовими проблемами.

Цей проект створили фонди Олени та Віктора Пінчука, а також громадська організація Побратими.

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Під одним дахом Ветеран Хабу працюватимуть 7 постійних громадських огранізацій. Зокрема, Юридична сотня, Блакитний птах, Добровольці, Центр зайнятості вільних людей.

На презентацію проекту прийшли посли Сполучених штатів, Японії та Євросоюзу, мер столиці Віталій Кличко. Ініціатори проекту вважають – головне зробити все, аби повернувшись з війни ветерани знову стали повноцінними членами суспільства.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що ветерани АТО прийшли під посольство РФ у Києві.

Опубліковано Листопад, 01 в 20:44



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