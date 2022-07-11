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Факти / Відео / Україна / Бізнес і фінанси

В Україні зареєстровано 310 тис. безробітних – Свириденко

Юля Захарченко редакторка стрічки

Майже 5 млн робочих місць Україна втратила після повномасштабного вторгнення Росії, за підрахунками Міжнародної організації праці. Міністр економіки України Юлія Свириденко в ефірі телеканалу ICTV розповіла, як планують відновлювати ці робочі місця.

– Ми можемо говорити про офіційно зареєстрованих безробітних, які стали на облік Державного центру зайнятості. У нас таких 310 тис. осіб, з яких безпосередньо отримують допомогу з безробіття 261 тис. людей. Ми оперуємо по тих людях, які дійсно звернулись до Центру зайнятості через мобільний додаток Дія, телефон або фізично.

У нас дійсно є інформація, що у 44 країнах Європейського Союзу щонайменше 5,2 млн біженців з України, з яких 3,5 млн українців отримують там допомогу від країн ЄС. Напевно, Міжнародна організація праці могла рахувати й таким чином. Людей, які перебувають за кордоном і не стають до Центру зайнятості.

За її словами, уряд розробив державні програми, спрямовані на стимулювання роботодавців працевлаштовувати внутрішньо-переміщених осіб.

– Уряд реагує декількома програмами на виклики, які є на ринку праці. Звичайно, що програма з релокації підприємств з фронтових до безпечніших зон дала можливість релокувати 652 підприємства. І зробити можливим для людей продовжити роботу на цих підприємствах. У нас є окрема програма для людей, які приїхали зі Сходу України на Захід, для стимулювання роботодавців брати вимушено переміщених осіб на роботу.

У нас є від держави програма компенсації частини заробітної плати на рівні 6,5 тис. грн для внутрішньо переміщених осіб, вимушених працевлаштуватися на іншу роботу. І таким чином 7 305 людей вже працевлаштовані. Ми їм компенсували з державного бюджету 37 млн грн заробітної плати, закликаючи роботодавців активніше брати на роботу ВПО.

Фото: Depositphotos

Крім того, держава запустила декілька грантових програм, спрямованих на створення нових робочих місць. За словами Свириденко, це допоможе українцям працевлаштуватися.

– Держава запустила низку грантових програм, основна мета яких саме створення робочих місць. Це і мікрогранти до 250 тис. грн, коли надається можливість взяти грант від держави, а у людини з’являється обов’язок створити 2-3 робочі місця.

І грантові програми для підприємств, які хочуть займатися переробкою, сільським господарством, піти у тепличний бізнес або займатися в IT-сфері. У всіх цих програмах основний критерій – це створення робочих місць.

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