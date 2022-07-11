В Україні зареєстровано 310 тис. безробітних – Свириденко

Майже 5 млн робочих місць Україна втратила після повномасштабного вторгнення Росії, за підрахунками Міжнародної організації праці. Міністр економіки України Юлія Свириденко в ефірі телеканалу ICTV розповіла, як планують відновлювати ці робочі місця.

– Ми можемо говорити про офіційно зареєстрованих безробітних, які стали на облік Державного центру зайнятості. У нас таких 310 тис. осіб, з яких безпосередньо отримують допомогу з безробіття 261 тис. людей. Ми оперуємо по тих людях, які дійсно звернулись до Центру зайнятості через мобільний додаток Дія, телефон або фізично. У нас дійсно є інформація, що у 44 країнах Європейського Союзу щонайменше 5,2 млн біженців з України, з яких 3,5 млн українців отримують там допомогу від країн ЄС. Напевно, Міжнародна організація праці могла рахувати й таким чином. Людей, які перебувають за кордоном і не стають до Центру зайнятості.

За її словами, уряд розробив державні програми, спрямовані на стимулювання роботодавців працевлаштовувати внутрішньо-переміщених осіб.

– Уряд реагує декількома програмами на виклики, які є на ринку праці. Звичайно, що програма з релокації підприємств з фронтових до безпечніших зон дала можливість релокувати 652 підприємства. І зробити можливим для людей продовжити роботу на цих підприємствах. У нас є окрема програма для людей, які приїхали зі Сходу України на Захід, для стимулювання роботодавців брати вимушено переміщених осіб на роботу. У нас є від держави програма компенсації частини заробітної плати на рівні 6,5 тис. грн для внутрішньо переміщених осіб, вимушених працевлаштуватися на іншу роботу. І таким чином 7 305 людей вже працевлаштовані. Ми їм компенсували з державного бюджету 37 млн грн заробітної плати, закликаючи роботодавців активніше брати на роботу ВПО.

Крім того, держава запустила декілька грантових програм, спрямованих на створення нових робочих місць. За словами Свириденко, це допоможе українцям працевлаштуватися.

– Держава запустила низку грантових програм, основна мета яких саме створення робочих місць. Це і мікрогранти до 250 тис. грн, коли надається можливість взяти грант від держави, а у людини з’являється обов’язок створити 2-3 робочі місця. І грантові програми для підприємств, які хочуть займатися переробкою, сільським господарством, піти у тепличний бізнес або займатися в IT-сфері. У всіх цих програмах основний критерій – це створення робочих місць.

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