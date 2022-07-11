По 37 грн за $1: почему курс доллара стремительно растет и чего ожидать на рынке валют

Курс в некоторых банках и обменниках уже достиг 37 грн за $1, а иногда даже больше. Первая заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова объяснила, что сейчас происходит на валютном рынке.

— Колебание курса на наличном сегменте (в обменных пунктах) обуславливается рядом факторов, не в последнюю очередь ввиду психологических настроений населения. Сегодня инфляция официально составляет 21,5%. И сбережения населения в национальной валюте, к сожалению, не защищены, из-за процентных ставок по депозитам. Хотя они начали понемногу подрастать — после того как мы приняли решение о повышении учетной ставки. Но все же недостаточно привлекательные. Мы говорим, что средства населения в банковской системе растут, правда, они рекордно растут. Но они в основном остаются на текущих счетах, потому что люди пытаются как-то себя защитить.

По ее словам, крупнейшие украинские банки подняли курс валют на расчет платежными картами, чтобы выровнять условия для граждан, которые рассчитываются наличными в Украине и иностранной валютой за границей.

— Мы знаем, что буквально на прошлой неделе ведущие украинские банки, имеющие наибольшую долю в банковской системе по объему средств населения и количеству платежных карт, повысили курс расчетов по платежным картам, по сути, приравняв его к наличному расчету. Зачем это было сделано? Это такой шаг в борьбе с банкоматным туризмом. Второй момент – это выравнивание условий. То есть граждане, которые сегодня находятся за границей, рассчитываются карточками, имитированными в гривне. Сегодня условия между теми, кто покупает наличную валюту в Украине, и теми, кто рассчитывается карточками за границей, равны. С точки зрения управления ситуацией на рынке – это нормальный шаг. Мы надеемся, что у него будут положительные последствия из-за снижения давления на наши золотовалютные резервы, — подчеркнула Рожкова.

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