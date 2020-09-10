В Украине подешевели овощи: где лучше покупать и цены на рынках

Сезон овощей заканчивается, и они начинают дешеветь. По данным Госстата за август овощи подешевели более чем 13%, а фрукты почти на 10%.

Самое время запастись продуктами, законсервировать запасы на зиму или просто получить большое количество витаминов. При этом качество, как отмечают специалисты — одно из лучших.

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На Житнем рынке столицы оживленная торговля, сейчас можно покупать продукты по низкой цене. Продавцы говорят, что даже по сравнению с прошлым годом стоимость овощей немного просела.

Если ориентироваться на Житний, то как и на каждом рынке цены колеблются. Например, морковь стоит 12-15 грн, огурцы и помидоры в зависимости от сорта и качества — 25-35 грн. Лук стартует от 10 грн килограмм, а перцы от 25 до 50 грн.

Впрочем, есть места, где можно купить и дешевле — это оптовые рынки. Там стоимость продуктов на 15-25% меньше. Специалисты лабораторий, которые проверяют фрукты и овощи на нитраты уверяют — в этот период качество лучшая.

Стоит обратить внимание на сезонные фрукты, просто наполнены витаминами. Поэтому, когда как не перед холодами насытить организм защитой и здоровым видом.

Украинские огурцы в Польше выдавали за отечественные

Польская сеть магазинов Biedronka продавала под видом отечественного продукта тепличные огурцы из Украины, морковь из Бельгии и Нидерландов, а также капусту из Франции.

Управление в сфере конкуренции и защиты прав потребителей даже открыло производство в отношении собственника сети. Начальник Управления Томаш Хростний отметил, что для многих покупателей страна происхождения товаров является важным фактором при покупке.