Польская сеть магазинов Biedronka продавала под видом отечественного продукта тепличные огурцы из Украины, морковь из Бельгии и Нидерландов, а также капусту из Франции.

Управление в сфере конкуренции и защиты прав потребителей даже открыло производство в отношении собственника сети. Начальник Управления Томаш Хростний отметил, что для многих покупателей страна происхождения товаров является важным фактором при покупке.

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В связи с тем, что потребители все чаще руководствуются экономическим патриотизмом в своем выборе, недостоверная информация в указанной сети магазинов может повлиять на их решение о покупке. Теперь владельцу сети магазинов грозит штраф в размере до 10% от годового оборота.

Ранее польское правительство призвало своих граждан покупать отечественную продукцию для поддержки местной экономики во время коронавирусного кризиса.

Кстати, в Польше впервые за долгое время не зафиксировано ни одного нового летального исхода от коронавируса.

Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский заявил, что в ближайшие дни правительство страны отменит масочный режим, однако ограничения сохранятся в регионах, где все еще активно распространяется Covid-19.