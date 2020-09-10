В Україні здешевшали овочі: де краще купувати та ціни на ринках

Сезон овочів завершується і вони починають дешевшати. За даними Держстату за серпень овочі подешевшали на понад 13%, а фрукти майже на 10%.

Саме час запастись продуктами, законсервувати запаси на зиму або просто отримати велику кількість вітамінів. При цьому якість, як відзначають фахівці – одна з кращих.

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На Житньому ринку столиці жвава торгівля, нині можна купувати продукти за найнижчою ціною. Продавці кажуть, що навіть порівняно з минулим роком вартість городини трохи просіла.

Якщо орієнтуватися на Житній, то як і на кожному ринку ціни коливаються. Наприклад морква коштує 12-15 грн, огірки та помідори залежно від сорту і якості – 25-35 грн. Цибуля стартує від 10 грн кілограм, а перці від 25 до 50 грн.

Втім є місця, де можна купити і дешевше – це гуртові ринки. Там вартість продуктів на 15-25% менша. Фахівці лабораторій, які перевіряють фрукти та овочі на нітрати запевняють – в цей період якість найкраща.

Варто звернути увагу на сезонні фрукти, що просто наповнені вітамінами. Тож коли як не перед холодами наситити організм захистом і здоровим виглядом.

Українські огірки у Польщі видавали за вітчизняні

Польська мережа магазинів Biedronka продавала під виглядом вітчизняного продукту тепличні огірки з України, моркву з Бельгії та Нідерландів і капусту з Франції.

Управління в сфері конкуренції та захисту прав споживачів навіть відкрило провадження щодо власника мережі. Голова Управління Томаш Хростний зазначив, що для багатьох покупців країна походження товарів є важливим чинником при покупці.

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