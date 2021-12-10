За год в Украине отремонтировали около 5 тыс. километров дорог – Укравтодор

За 2021 год в Украине было восстановлено 5 тыс. километров дорог и около 300 других объектов инфраструктуры.

Об этом в одном из интервью рассказал замглавы Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Андрей Ивко.

— В целом в Украине 46,6 тыс. км дорог государственного значения, учитывая временно оккупированные территории. Это международные дороги, национальные, территориальные и региональные. В прошлом году выполнили работы на 9% путей, в этом году – на 11%. В общей сложности за два года восстановлено 20% дорог, — заявил чиновник.

Он также добавил, что на данный момент завершается строительство и обустройство самой длинной международной трассы М-30 Стрый-Изварино. Ивко отметил, что ее общая протяженность составляет 1,4 тыс. км, из которых уже готово около 97%.

По словам замглавы Укравтодора, строительство сейчас продолжается сразу в восьми областях и до конца года трасса М-30 будет практически завершена.

– На трассе Н-31 Днепр-Решетиловка велись строительные работы, и они продолжатся в следующем году. Это новый объект, в этом году его строительство достаточно продвинулось, но завершим работы на всех участках уже в следующем году – как в Днепропетровской, так и в Полтавской областях, — подчеркнул Ивко.

Напомним, ранее в Укравтодоре сообщили, что на финишный этап выходит капитальный ремонт дороги Т-04-29 Станция Верхнеднепровск — Верховцево — Божедаровка, что на Днепропетровщине.

Трасса обновляется впервые за 60 лет в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка.

Дорожники уже наносят разметку, обустраивают барьерное ограждение, дорожные знаки, укрепляют обочину и монтируют четыре остановки общественного транспорта и четыре общественных туалета.