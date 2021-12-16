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Факти / Відео / Lifestyle / Авто

В Україні здорожчають вживані авто – коли та на скільки

Анастасія Мазур ведуча програми Факти

В Україні помітно злетять ціни на вживані автомобілі. Це станеться вже у першій половині 2022 року.

Експерти з Інституту досліджень авторинку запевняють, що ціни на транспорт із вторинного ринку піднімуться на 15-20%.

Причина цього — високий попит та нестача нових автомобілів. Великі автовиробники не можуть доукомплектувати транспорт через нестачу мікросхем, яка почалася ще наприкінці 2020 року. Ця проблема торкнулася навіть Tesla та General Motors. Деякі компанії призупиняли виробництво в очікуванні постачання необхідних компонентів. На цьому виробники втрачають мільйони доларів.

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Зараз ціни на вживані автомобілі вже зростають у Європі, США, Кореї та Китаї.

Статистика за листопад цього року показала, що за місяць українці зареєстрували близько 58,3 тис. вживаних авто, які ввезли до країни. Найбільше реєстрували євробляхи – Volkswagen Passat, Renault Megane та Skoda Octavia. До того ж вже з 11 листопада не можна розмитнити транспорт за пільговою ставкою.

Всього за 11 місяців 2021 року в Україну ввезли понад 470 тис. авто – це в півтора раза більше, ніж у 2020 році.

Нові легковики українці купували набагато менше за останній місяць осені – всього 8,7 тис. авто. Так, лідером виявився корейський KIA Sportage.

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