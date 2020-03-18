В Україні зупинили міжрегіональне сполучення. Люди не можуть доїхати додому

З 18 березня в Україні зупиняють міжрегіональне пасажирське сполучення. О 12.00 Укрзалізниця припиняє рух приміських поїздів. Деякі потяги вже курсують за скороченим маршрутом, щоб до полудня встигнути на кінцеву. Тож пасажирам радять стежити за оголошеннями. Останні рейси здійснюють міжміські автобуси.

Повністю припиняє роботу увесь громадський транспорт у Чернівцях. Так вирішила місцева влада після підтвердження короновірусу ще у шістьох буковинців. Щоб обмежити в’їзд в область, на трасах встановлюють карантинно-епідеміологічні пости. Деталі у сюжеті Ірини Тимчишин, Людмили Цимбалюк та Ірини Цимбал.

Нагадаємо, станом на 18 березня коронавірусом в Україні заразилися 14 людей, двоє хворих померли.

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