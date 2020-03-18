Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

В Україні зупинили міжрегіональне сполучення. Люди не можуть доїхати додому

З 18 березня в Україні зупиняють міжрегіональне пасажирське сполучення. О 12.00 Укрзалізниця припиняє рух приміських поїздів. Деякі потяги вже курсують за скороченим маршрутом, щоб до полудня встигнути на кінцеву. Тож пасажирам радять стежити за оголошеннями. Останні рейси здійснюють міжміські автобуси.

Повністю припиняє роботу увесь громадський транспорт у Чернівцях. Так вирішила місцева влада після підтвердження короновірусу ще у шістьох буковинців. Щоб обмежити в’їзд в область, на трасах встановлюють карантинно-епідеміологічні пости. Деталі у сюжеті Ірини Тимчишин, Людмили Цимбалюк та Ірини Цимбал.

Нагадаємо, станом на 18 березня коронавірусом в Україні заразилися 14 людей, двоє хворих померли.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

10 кг м’яса і 4 рулони паперу: закритий через коронавірус ресторан продає “набір виживання”
10 кг м’яса і 4 рулони паперу: закритий через коронавірус ресторан продає “набір виживання”
Тотальний колапс замість карантину: як пройшов перший день без метро
Тотальний колапс замість карантину: як пройшов перший день без метро
Вакцина від коронавірусу: у ВООЗ повідомили про початок випробувань
Вакцина від коронавірусу: у ВООЗ повідомили про початок випробувань
Політичні сили повинні об’єднатися заради подолання кризи – Новинський
Політичні сили повинні об’єднатися заради подолання кризи – Новинський
Відновлення роботи метро в Києві не розглядається – Кличко
Відновлення роботи метро в Києві не розглядається – Кличко
В Україні зафіксовано ще два випадки коронавірусу
В Україні зафіксовано ще два випадки коронавірусу
Як зробити антисептик для рук без спирту
Як зробити антисептик для рук без спирту
Чи передається коронавірус через секс
Чи передається коронавірус через секс

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка