V8 и 670 лошадей под капотом: Chevrolet представила среднемоторный Corvette Z06

Американский производитель Chevrolet официально представил свой самый ожидаемый суперкар – Corvette Z06.

По словам представителей компании, в этом автомобиле есть все технологии для гоночных треков, но адаптированные для повседневного использования. Среднемоторный Corvette будет комфортно чувствовать себя как на автодроме, так и в центре мегаполиса.

Автомобиль получил двигатель V8 объемом в 5,5 л. и мощностью в 670 л. с. Спорткар также хорошо показал себя во время разгона с нуля до сотни — всего за 2,6 сек.

И хотя авто всем своим видом показывает свои гоночные корни, некоторые функции транспорт получил и от городских собратьев. В базовой версии доступна блокировка дифференциала, а также адаптивные амортизаторы.

Салон украшен вставками из углепластика — это добавляет агрессивности внешнему виду.

Для покупки также доступен пакет Z07, который предлагает владельцу более спортивную настройку шасси, увеличенное антикрыло и керамические тормоза Brembo. Максимальная скорость в такой комплектации — около 300 км/ч.

Автомобиль также будет доступным и в виде родстера и купе со съемной крышей.

В продаже новые Corvette ожидают летом 2022 года. Производитель о стоимости не сообщал, но за спорткар могут попросить от $85 тыс.

Не только Chevrolet может похвастаться новинкой — в конце сентября компания Toyota показала новый внедорожник Frontlander, который станет прямым конкурентом популярного в Украине RAV4.

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