V8 та 670 коней під капотом: Chevrolet представила середньомоторний Corvette Z06

Американський виробник Chevrolet офіційно представив свій найочікуваніший суперкар – Corvette Z06.

За словами представників компанії, у цьому автомобілі є всі технології для треку, але вони адаптовані для повсякденного використання. Середньомоторний Corvette комфортно себе почуватиме як на автодромі, так і в центрі мегаполісу.

Автомобіль отримав двигун V8 об’ємом 5,5 л і потужністю 670 к. с. Спорткар також добре показав себе під час розгону з нуля до сотні – лише за 2,6 сек.

І хоча авто всім своїм виглядом показує своє гоночне коріння, деякі функції транспорт отримав і від міських побратимів. У базовій версії доступне блокування диференціала, а також адаптивні амортизатори.

Салон прикрашений вставками з вуглепластику – це додає агресивності зовнішньому вигляду.

Для покупки також доступний пакет Z07, який пропонує власнику більш спортивне налаштування шасі, збільшене антикрило та керамічні гальма Brembo. Максимальна швидкість у такій комплектації – близько 300 км/год.

Автомобіль також буде доступним і у вигляді родстера та купе зі знімним дахом.

У продажу нові Corvette очікують улітку 2022 року. Виробник вартості не повідомляв, але за спорткар можуть попросити від $85 тис.

Не тільки Chevrolet може похвалитися новинкою – наприкінці вересня компанія Toyota показала новий позашляховик Frontlander, який стане прямим конкурентом популярного в Україні RAV4.

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