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Факты / Видео / Украина / Общество

Беременные, сироты и священники: как мошенники обманывают людей в киевском метро

Они притворяются беременными, сиротами, священниками и даже людьми с инвалидностью. Киевская подземка – это клондайк для таких актеров-попрошаек. В Метрополитене проблему признают, но самостоятельно преодолеть попрошайничество не могут. Говорят, законом это не запрещено. А виноваты сами пассажиры, так как дают им деньги. Единственное что могут – это призвать доверчивых людей не реагировать на провокации.

Отдельная категория – это те, кто просит на лечение детей. Такие обычно с целой кучей документов и большой табличкой. Но только 10% из них действительно нуждаются в помощи. Остальные – это неплохие актеры, рассчитывающие на искренность украинцев. Детали в сюжете Натальи Жуковской.

Напомним, в Киеве мошенники обещали помощь в трудоустройстве на руководящие должности в высших органах государственной власти.

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