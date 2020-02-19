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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Вагітні, сироти і священики: як шахраї дурять людей у київському метро

Вони прикидаються вагітними, сиротами, священиками і навіть людьми з інвалідністю. Київська підземка – це клондайк для таких акторів-жебраків. У Метрополітені проблему визнають, але самотужки подолати жебрацтво не можуть. Кажуть, законом це не заборонено. А винні самі пасажири, бо дають їм гроші. Єдине що можуть – це закликати довірливих людей не реагувати на провокації.

Окрема категорія – це ті, хто просить на лікування дітей. Такі зазвичай із цілою купою документів та великою табличкою. Та лише 10% з них справді потребують допомоги. Решта – це непогані актори, які розраховують на щирість українців. Деталі у сюжеті Наталії Жуковської.

Нагадаємо, у Києві шахраї обіцяли допомогу у працевлаштуванні на керівні посади до вищих органів державної влади.

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