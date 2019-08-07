Вакцинированы 70% детей! Как распознать дифтерию и почему важно делать прививки

В Украине зафиксировали случай заболевания дифтерией. В Хмельницкой области опасную болезнь обнаружили у 21-летней женщины. Она вовремя не был привита. Дифтерия – это опасная инфекция, которая поражает органы дыхания. Распространяется воздушно-капельным путем. И часто последствия этой болезни смертельные.

Для всех пациентов препарат бесплатный – индийского производства.

Раз в 10 лет взрослые должны повторно вакцинироваться против дифтерии. Но в прошлом году, в Черкассах это сделали только 2,5 тыс. человек, из более чем 50 тыс. зарегистрированных пациентов.

Лучшая ситуация у детей. Малышей вакцинируют в соответствии с национальным календарем прививок. 6 уколов препарата – с двух месяцев и до 16 лет. Медики предостерегают, если пропустить хотя бы одну ревакцинацию – иммунитет к дифтерии будет уязвимым.

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Свежую вакцину нам демонстрируют и в столице. Здесь есть индийские и болгарские препараты. Но очередей и здесь нет. Между тем медики напоминают – без прививки дифтерия часто имеет летальный исход. Сначала симптомы напоминают обычную ангину.

Ситуация осложняется тем, что сыворотки от дифтерии нет. В Хмельницкой и Николаевской областях и даже в Киеве. Поскольку срок годности старой закончился в мае. А новую не завезли.

В прошлом году эта болезнь убила семерых человек. А когда была вспышка эпидемии в 90-х, то смертей в Украине было почти 700. Без сыворотки коварную болезнь лечат сильными антибиотиками, но это большой риск.

К слову, опаснее кори. Что такое дифтерия и почему важна вакцинация.

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