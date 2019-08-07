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Вакциновані 70% дітей! Як розпізнати дифтерію та чому важливо робити щеплення

В Україні зафіксували випадок захворювання на дифтерію. На Хмельниччині небезпечну недугу виявили у 21-річної жінки. Вона вчасно не була щеплена. Дифтерія – це небезпечна інфекція, яка уражає органи дихання. Поширюється повітряно-крапельним шляхом. І часто наслідки цієї хвороби смертельні.

Для всіх пацієнтів препарат безкоштовний – індійського виробництва.

Раз на 10 років дорослі мають повторно вакцинуватися проти дифтерії. Але торік, у Черкасах це зробили лише 2,5 тис. людей, із понад 50 тис. зареєстрованих пацієнтів.

Краща ситуація у дітей. Малюків вакцинують згідно з національним календарем щеплень. 6 уколів препарату – з двох місяців і до 16 років. Медики застерігають, якщо пропустити хоча б одну ревакцинацію – імунітет до дифтерії буде вразливим.

Читайте: У Хмельницькому жінка захворіла на дифтерію – лікувати нічим

Свіжу вакцину нам демонструють і в столиці. Тут є індійський та болгарський препарати. Але черг і тут немає. Тим часом медики нагадують – без щеплення дифтерія часто має летальні наслідки. Спочатку симптоми нагадують звичайну ангіну.

Ситуація ускладнюється тим, що сироватки від дифтерії немає. В Хмельницькій та Миколаївській областях  і навіть у Києві. Бо термін придатності старої закінчився у травні. А нової не завезли.

Торік ця хвороба вбила сімох людей. А коли був спалах епідемії в 90-х, то смертей в Україні було майже 700. Без сироватки підступну недугу лікують сильними антибіотиками,  але це великий ризик.

До слова, небезпечніша за кір. Що таке дифтерія і чому важлива вакцинація.

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