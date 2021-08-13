Стоимостью 1 тыс. гривен: в киевском супермаркете мужчине дали сдачу редкостной монетой

В Киеве мужчина случайно получил редкостную монету номиналом в одну гривну. Сейчас такая стоит около 1 тыс. гривен.

Киевлянин покупал продукты в одном из супермаркете: только придя домой, он разглядел, что ему дали на сдачу.

Фото этого случайного подарка судьбы разместили на Facebook-странице сообщества нумизматов Аверс.

Редкостная монета номиналом в одну гривну была выпущена в 1995 году.

Пользователи соцсетей поздравили мужчины с такой случайной находкой. В то же время он еще не решил, будет ли обменивать монету на наличные.

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