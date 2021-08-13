Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина
Наташа Тарчевська |

Стоимостью 1 тыс. гривен: в киевском супермаркете мужчине дали сдачу редкостной монетой

В Киеве мужчина случайно получил редкостную монету номиналом в одну гривну. Сейчас такая стоит около 1 тыс. гривен.

Киевлянин покупал продукты в одном из супермаркете: только придя домой, он разглядел, что ему дали на сдачу.

Фото этого случайного подарка судьбы разместили на Facebook-странице сообщества нумизматов Аверс.

Редкостная монета номиналом в одну гривну была выпущена в 1995 году.

Пользователи соцсетей поздравили мужчины с такой случайной находкой. В то же время он еще не решил, будет ли обменивать монету на наличные.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

166 больных Covid-19 за сутки: статистика коронавируса в Киеве
166 больных Covid-19 за сутки: статистика коронавируса в Киеве
Курс валют на 13 августа: доллар ослаб к гривне, а евро укрепилось
Курс валют на 13 августа: доллар ослаб к гривне, а евро укрепилось
Авиация, салюты и военные: как пройдет парад ко Дню Независимости в Киеве
Авиация, салюты и военные: как пройдет парад ко Дню Независимости в Киеве
Девальвация гривны возобновится: курс доллара в Украине в августе
Девальвация гривны возобновится: курс доллара в Украине в августе
В Киеве будут судить фотографа, который заставлял 9-летнюю девочку сниматься без одежды
В Киеве будут судить фотографа, который заставлял 9-летнюю девочку сниматься без одежды
Скандальный дрифт на Софийской площади: компания Red Bull извинилась за видеосъемку
Скандальный дрифт на Софийской площади: компания Red Bull извинилась за видеосъемку
Родители ждали три года: киевлянина осудили за сексуальное насилие над 11-летним ребенком
Родители ждали три года: киевлянина осудили за сексуальное насилие над 11-летним ребенком
Готовимся к локдауну: спецпропуска для проезда в транспорте Киева можно заказать онлайн
Готовимся к локдауну: спецпропуска для проезда в транспорте Киева можно заказать онлайн
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка