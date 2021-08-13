Вартістю 1 тис. гривень: у київському супермаркеті чоловіку дали решту рідкісною монетою

У Києві чоловік випадково отримав рідкісну монету номіналом в одну гривню. Зараз така коштує майже 1 тис. гривень.

Киянин купував продукти в одному із супермаркеті: тільки прийшовши додому, він роздивився, що йому дали на решту.

Фото цього випадкового подарунка долі розмістили на Facebook-сторінці спільноти нумізматів Аверс.

Рідкісна монета номіналом в одну гривню була випущена у 1995 році.

Користувачі соцмереж привітали чоловіка із такою випадковою знахідкою. Водночас він ще не знає, чи буде обмінювати монету на готівку.

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