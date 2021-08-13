Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна
Наташа Тарчевська |

Вартістю 1 тис. гривень: у київському супермаркеті чоловіку дали решту рідкісною монетою

У Києві чоловік випадково отримав рідкісну монету номіналом в одну гривню. Зараз така коштує майже 1 тис. гривень.

Киянин купував продукти в одному із супермаркеті: тільки прийшовши додому, він роздивився, що йому дали на решту.

Фото цього випадкового подарунка долі розмістили на Facebook-сторінці спільноти нумізматів Аверс.

Рідкісна монета номіналом в одну гривню була випущена у 1995 році.

Користувачі соцмереж привітали чоловіка із такою випадковою знахідкою. Водночас він ще не знає, чи буде обмінювати монету на готівку.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

166 хворих на Covid-19 за добу: статистика коронавірусу в Києві
166 хворих на Covid-19 за добу: статистика коронавірусу в Києві
Курс валют на 13 серпня: долар послабшав до гривні, а євро зміцнилося
Курс валют на 13 серпня: долар послабшав до гривні, а євро зміцнилося
Авіація, салюти та військові: як проходитиме парад до Дня Незалежності у Києві
Авіація, салюти та військові: як проходитиме парад до Дня Незалежності у Києві
Девальвація гривні відновиться: курс долара в Україні в серпні
Девальвація гривні відновиться: курс долара в Україні в серпні
У Києві судитимуть фотографа, що змушував 9-річну дівчинку зніматися без одягу
У Києві судитимуть фотографа, що змушував 9-річну дівчинку зніматися без одягу
Скандальний дрифт на Софійській площі: компанія Red Bull вибачилась за відеозйомку
Скандальний дрифт на Софійській площі: компанія Red Bull вибачилась за відеозйомку
Батьки чекали три роки: киянина засудили за сексуальне насильство над 11-річною дитиною
Батьки чекали три роки: киянина засудили за сексуальне насильство над 11-річною дитиною
Готуємося до локдауну: спецперепустки для проїзду в транспорті Києва можна замовити онлайн
Готуємося до локдауну: спецперепустки для проїзду в транспорті Києва можна замовити онлайн
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка