Вартістю 1 тис. гривень: у київському супермаркеті чоловіку дали решту рідкісною монетою
У Києві чоловік випадково отримав рідкісну монету номіналом в одну гривню. Зараз така коштує майже 1 тис. гривень.
Киянин купував продукти в одному із супермаркеті: тільки прийшовши додому, він роздивився, що йому дали на решту.
Фото цього випадкового подарунка долі розмістили на Facebook-сторінці спільноти нумізматів Аверс.
Рідкісна монета номіналом в одну гривню була випущена у 1995 році.
Користувачі соцмереж привітали чоловіка із такою випадковою знахідкою. Водночас він ще не знає, чи буде обмінювати монету на готівку.
2021-08-13
Теги: Гривня, Новини Києва, Українська копійка