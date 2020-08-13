Весила 30 кг в 27 лет: в Черкасской области от анорексии умерла женщина

В Черкасской области от анорексии умерла молодая женщина. В райбольницу Каменки попала в тяжелом состоянии. Она истощила организм так, что потеряла половину массы тела и органы начали отказывать. Анорексия — тяжелое психическое заболевание, смертность от него самая высокая среди всех расстройств психики.

Женщина несколько лет работала в больнице детским психологом, потом уволилась, жила с мамой. Проблемы с питанием начались два года назад, совсем перестала есть с нового года.

Анорексию относят к серьезным психическим расстройствам.

В последние годы она стала очень распространенной. Человек просто прекращает есть, считая себя слишком толстым. Спровоцировать болезнь может критика окружающих, неправильное воспитание, заниженная самооценка, проблемы с уверенностью в себе.

Но самая опасная — нынешняя мода на не естественную худобу. Ее активно пропагандируют соцсети. Подвержены болезни молодые девушки, поэтому родителям нужно научиться распознавать анорексию еще на начальных стадиях.

Появляется бледность кожи, сухость, ломкость волос, ногтей, подавленное настроение, бессонница, потеря жизненного тонуса. Такие симптомы должны настораживать. Также отсутствие коммуникации, возможности общаться на любые темы, — Любовь Жеребньова, психолог.

Ждать нельзя, больного надо отвезти к специалистам, самолечением преодолеть страх есть невозможно. Психологи призывают любить и уважать свое тело и воспринимать его таким, как оно есть.

Это не первый случай смерти от анорексии в Украине. На Прикарпатье от анорексии умерла девушка. Мучила себя диетами и отказывалась от еды Наталья пять последних лет. Голод настолько истощил тело, что мозг информацию о потребности в пище, уже не воспринимал.