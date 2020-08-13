Важила 30 кг у 27 років: на Черкащині від анорексії померла жінка

На Черкащині від анорексії померла молода жінка. У райлікарню Кам’янки потрапила у важкому стані. Вона виснажила організм так, що втратила половину маси тіла і органи почали відмовляти. Анорексія – важке психічне захворювання, смертність від нього найвища серед усіх інших розладів психіки.

Жінка кілька років працювала у лікарні дитячим психологом, потім звільнилась, жила з мамою. Проблеми з харчуванням почалися два роки тому, зовсім перестала їсти з нового року.

Анорексію відносять до серйозних психічних розладів.

Останніми роками вона стала дуже поширеною. Людина просто припиняє їсти, вважаючи себе занадто товстою. Спровокувати хворобу може критика навколишніх, неправильне виховання, занижена самооцінка, проблеми з впевненістю в собі.

Але найнебезпечніша – нинішня мода на не природню худорлявість. Її активно пропагують соцмережі. Схильні до недуги молоді дівчата, відтак батькам треба навчитися розпізнавати анорексію ще на початкових стадіях.

З’являється блідість шкіри, сухість, ламкість волосся, нігтів, пригнічений настрій, безсоння, втрата життєвого тонусу. Такі симптоми мають насторожувати. Також відсутність комунікації, можливості спілкуватися на будь-які теми, – Любов Жеребньова, психолог.

Чекати не можна, недужого треба відвезти до спеціалістів, самолікуванням подолати страх їсти неможливо. Психологи закликають любити і поважати своє тіло і сприймати його таким, як воно є.

Це не перший випадок смерті від анорексії в Україні. На Прикарпатті від анорексії померла дівчина. Мучила себе дієтами та відмовлялася від їжі Наталя п’ять останніх років. Голод настільки виснажив тіло, що мозок інформацію про потребу в їжі, уже не сприймав.

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