Убивает до 99% бактерий: украинцы разработали электронный антисептик

В Харькове презентовали электронный антисептик, который превращает обычную воду на санитайзер.

Разрабатывали устройство харьковские стартаперы вместе с учеными Института микробиологии и иммунологии имени Мечникова. Главная действенная сила в санитайзере — серебро, которое разрушает оболочку микробов и не дает им распространяться.

Идею поддержал Украинский фонд стартапов и профинансировал проект на $25 тыс. Было проведено около 300 исследований.

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После попадания антисептика на поверхность, остается на более 1% микробов — сальмонелл, стафилококков, синегнойной палочки, а также коронавирусов — опыты на последних делали уже в Институте эпидемиологии Громашевского.

Серебро — одно из немногих веществ, к которому у микробов не формируется устойчивость, кроме того, жидкость не вызывает раздражения кожи или аллергий. Такое устройство будет стоить около $79.

Картридж с серебром надо будет периодически менять, а это до 30% от стоимости самого девайса. Однако разработчики обещают для украинцев специальную цену.

Свои первые санитайзеры стартаперы изготовили на 3D-принтере, но уже с нового года 1 тыс. единиц будет сделана на украинских заводах, как только будет получен патент.

Также антисептик для рук дома можно приготовить с помощью ингредиентов, которые можно приобрести в каждой аптеке по доступной цене. Для этого нужны эфирное масло, медицинский спирт, глицерин и вода.

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