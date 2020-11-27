Вбиває до 99% мікробів: українці розробили електронний антисептик

В Харкові презентували електронний антисептик, який перетворює звичайну воду на санітайзер.

Розробляли пристрій харківські стартапери разом зі вченими Інституту мікробіології та імунології імені Мечникова. Головна дієва сила у санітайзері – срібло, яке руйнує оболонку мікробів і не дає їм розповсюджуватися.

Ідею підтримав Український фонд стартапів та профінансував проект на $25 тис. Було проведено близько 300 досліджень.

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Після потрапляння антисептика на поверхню залишається не більше 1% мікробів – сальмонел, стафілококів, синьогнійної палички, а також коронавірусів – досліди на останніх робили вже в Інституті епідеміології імені Громашевського.

Срібло – одна з небагатьох речовин, до якої у мікробів не формується стійкість, окрім того, рідина не спричиняє подразнення шкіри чи алергії. Такий засіб коштуватиме близько $79.

Картридж зі сріблом треба періодично змінювати, а це до 30% від вартості самого девайсу. Однак розробники обіцяють для українців спеціальну ціну.

Свої перші санітайзери стартапери виготовили на 3D-принтері, але вже з нового року 1 тис. одиниць зроблять на українських заводах, щойно отримають патент.

Також антисептик для рук вдома можна приготувати за допомогою інгредієнтів, які можна придбати у кожній аптеці за доступною ціною. Для цього потрібні ефірна олія, медичний спирт, гліцерин та вода.

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