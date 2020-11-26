Пульсоксиметр и коронавирус: для чего нужен и как пользоваться

Пульсоксиметр позволяет отслеживать уровень насыщения крови кислородом и своевременно реагировать на ухудшение показателей. Именно поэтому врачи советуют больным коронавирусом пациентам пользоваться этим устройством, чтобы понимать хватает ли организму кислорода.

Если Covid-19 подтвержден, нужно следить за уровнем кислорода, чтобы не упустить момент, когда заболевание осложняется развитием пневмонии тяжелой степени.

Фельдшер по медицине неотложных состояний Елена Гладкая объясняет, что норма сатурации составляет от 94 до 98%.

Госпитализация нужна, когда этот показатель падает ниже 92 пунктов.

— Низкий уровень кислорода в крови это признак общей гипоксии организма, что может привести к нарушениям работы печени и мозга, — говорит врач.

Пульсоксиметр крепится на указательный палец и через несколько секунд анализирует содержание кислорода в крови. Кроме этого устройство может измерять количество сердечных сокращений в минуту.

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Особенности использования пульсоксиметра

Когда палец холодный, то будут низкие проценты насыщения кислородом.

Если у вас накладные ногти или темный лак, устройство будет работать медленнее, и в начале покажет низкие показатели.

Качественные батарейки в устройстве является залогом точного результата.

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак призвала украинцев покупать пульсоксиметры и следить за здоровьем. Она попросила не скупать аптеки, а быть взвешенными и не пользоваться непроверенными рекомендациями.