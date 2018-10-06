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Именные стипендии и фортепиано: лучшие студенты получили награды от фонда Украины

Художественному колледжу – белое престижное фортепиано, умным и талантливым студентам – именные стипендии. Такие подарки привез в Чернигов президентский фонд Леонида Кучмы Украина.

Второй президент лично вручил награды и пообщался с коллективом Неженского колледжа культуры и искусств имени Заньковецкой и студентами Черниговского национального технологического университета.

Подарки в виде именных стипендий по 15 тысяч гривен каждому – получили и пятеро лучших студентов Неженского государственного университета имени Николая Гоголя. Так поддерживает Фонд Леонида Кучмы способных, талантливых студент, потому что именно они – будущее украинской науки и техники.

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Главная цель таких стипендий – привлечь молодежь к овладению прежде всего технических специальностей.

Напомним, стипендиаты президентского фонда Леонида Кучмы Украина готовятся к выступлениям на международных конкурсах.

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