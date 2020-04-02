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Вдвое дешевле и качественнее. Почему государство не заказывает украинские ПЦР-тесты

В Украине будут свои ПЦР-тесты. Они вдвое дешевле за иностранные и полностью достоверны. Их уже производит Институт молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук. Первые 700 тестов уже поступили в Житомирскую область и в Центр общественного здоровья в Киеве. Серийно могут производить по 20 тыс. тестов в неделю.

На 10 тыс. нужно 2,5 млн грн. Если необходимо, могут изготовить и 50 тыс. за неделю. Однако государство денег пока не дало, поэтому работают в половину мощности. С просьбой помочь ученым в правительство обратилась и вице-спикер-парламента Елена Кондратюк. Подробнее в сюжете Ольги Читайло.

Напомним, в украинской армии зафиксировали второй случай Covid-19.

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