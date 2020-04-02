Вдвічі дешевші та якісніші. Чому держава не замовляє українські ПЛР-тести

В Україні будуть свої ПЛР-тести. Вони вдвічі дешевші за іноземні і стовідсотково достовірні. Їх вже виробляє Інститут молекулярної біології та генетики Національної академії наук. Перші 700 тестів вже надійшли на Житомирщину та до Центр громадського здоров’я у Києві. Серійно можуть виготовляти по 20 тис. тестів на тиждень.

На 10 тис. потрібно 2,5 млн грн. Якщо необхідно, можуть виготовити і 50 тис. за тиждень. Однак держава грошей поки не дала, тож працюють на половину потужності. З проханням допомогти науковцям до уряду звернулася і віце-спікер-парламенту Олена Кондратюк. Докладніше у сюжеті Ольги Читайло.

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