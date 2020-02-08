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Вдвічі менші платіжки за опалення. Вінниця стала найенергоефективнішим містом України

Вінниця уже вкотре доводить своє бажання стати найенергоефективнішим містом України. Індивідуальні теплові пункти з подачі тепла та гарячої води у місті стають на зміну аварійній центральній системі.

Впродовж дев’яти років швейцарські партнери постачали у місто надсучасне обладнання та споруджували нові котельні. Вінниця заощаджувала мільйони, які пішли на відновлення старих мереж і спорудження індивідуальних пунктів, які несуть тепло не через зношені труби, а відразу в помешкання.

Практичну користь від теплопунктів відчули мешканці, тепер у платіжках за тепло суми удвічі менші. Все через те, що нові пункти не гріють вулиці, тепло йде за призначенням у квартири. Деталі у сюжеті Людмили Цимбалюк.

Нагадаємо, 120 українських міст знизили тарифи на центральне тепло-постачання.

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