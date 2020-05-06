Огромные очереди в ІКЕА: как начался второй этап ослабления карантина в Польше

С понедельника в Польше начался второй этап, так называемого, размораживания экономики. Постепенное ослабление теперь коснулось крупных торговых центров, строительных магазинов, библиотек, музеев и гостиниц. Все заработало с определенными ограничениями и соблюдением санитарных норм.

Уже в первый день открытия крупных центров, выстроились огромные очереди в магазины ІКЕА. В магазин впускали 2 охранника, а одновременно в помещении могло быть не более 1300 человек.

Но не все фирмы вернутся к торговым центрам после открытия. Корпорация LPP, которая производит одежду известных торговых марок, сокращает торговые площади на треть. Все из-за причиненных карантином убытков и невозможность договориться с ТРЦ о снижении аренды.

Спортзалы, фитнес-центры и бассейны все еще закрыты. Но могут работать ясли и детсады.

Транспорт в Польше ездит по графику, ни поездов, ни городских перевозок, ни метро, ​​никто не закрывал. Там только следили за масками и количеством пассажиров.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Польше ослабили карантин .

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