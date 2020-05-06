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Величезні черги до ІКЕА: як почався другий етап послаблення карантину у Польщі

Від понеділка у Польщі розпочався другий етап, так званого, розмороження економіки. Поступове послаблення тепер торкнулося великих торговельних центрів, будівельних магазинів, бібліотек, музеїв та готелів. Усе запрацювало із певними обмеженнями та дотриманням санітарних норм.

Уже у перший день відкриття великих центрів, вишикувалися величезні черги до магазинів ІКЕА. До магазину впускали 2 охоронці, а одночасно у приміщенні могло бути не більше 1300 людей.

Та не всі фірми повернуться до торгових центрів після відкриття. Корпорація LPP, яка виробляє одяг відомих торгових марок, скорочує торгові площі на третину.  Усе через завдані карантином збитки та неможливість домовитися з ТРЦ про зниження оренди.

Спортзали, фітнес-центри та басейни далі закриті. Але можуть працювати яслі та дитсадки.

Транспорт  у Польщі їздить за графіком, ані поїздів, ані міських перевезень, ані метро, ніхто не закривав. Там лише стежили за масками і кількістю пасажирів.

Факти ICTV раніше писали про те, що у Польщі послабили карантин.

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