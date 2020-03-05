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Від фізичного до віртуального. Як Україна оптимізувала реверс російського газу

Україна продовжує інтегруватися в європейський газовий ринок і розширює свої можливості віртуального реверсу. Паливо в трубі вже не перекачують через кордон двічі, як це відбувалося дотепер. У січні перші віртуальні поставки відбулися з Польщі, а з березня вони доступні і зі Словаччини. До цього Україна йшла понад п’ять років, але тоді їй заважав Газпром.

Незабаром віртуальний реверс має запрацювати ще й із Угорщиною. Така практика не лише економить гроші на логістиці, а й звільняє потужності на кордоні для транзиту Україною вже європейським компаніям. Деталі у сюжеті Олексія Савіцького.

Нагадаємо, 1 березня ГТС України спільно зі словацьким оператором ГТС Eustream відкрили віртуальний реверс російського газу через точку з’єднання Вельке Капушани – Ужгород.

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