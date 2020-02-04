От самого комфортного города СССР до заброшенной местности: Припяти – 50 лет

Припяти – 50 лет. Когда-то это было комфортный город Советского Союза. Его строили по последним технологиям для работников Чернобыльской атомной станции.

Перед аварией там проживало 47,5 тыс. человек. Сейчас же Припять – пустая. Там до сих пор высокий уровень радиации.

Однако это не испугало полсотни бывших жителей – они приехали поздравить город с днем рождения и оживить в памяти события 80-х. Вместе с ними в Припят уехал и наш Владимир Михайлов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что впервые за 34 года в Припяти установили новогоднюю елку.

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