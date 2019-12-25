Впервые за 34 года в Припяти установили новогоднюю елку

Впервые за 34 года в Припяти установили новогоднюю елку со специфическими игрушками – старые часы и фотографии тех, кто когда-то жил в городе.

Фотографии нашли туроператоры. Они считают, что несмотря на большое горе, сейчас есть шанс, что в город и во всю Зону отчуждения придет новая жизнь – туристическая. Сейчас это одна из самых мощных украинских достопримечательностей.

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Искусственная елка должна пробыть там до конца новогодних праздников. Но организаторы не исключают, что фотографии и украшения могут еще перевесить на настоящие деревца по соседству.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как из чернобыльской Дуги сделали арт-объект.

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