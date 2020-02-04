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Від найкомфортнішого міста СРСР до занедбаної місцини: Прип’яті – 50 років

Прип’яті – 50 років. Колись це було найкомфортніше місто Радянського Союзу. Його будували за останніми технологіями для працівників Чорнобильської атомної станції.

Перед аварією там проживало 47,5 тис. людей. Нині ж Прип’ять – порожня. Там і досі високий рівень радіації.

Проте це не злякало півсотні колишніх мешканців – вони приїхали привітати місто з днем народження і оживити в пам’яті події 80-х. Разом з ними до Прип’яті поїхав і наш Володимир Михайлов.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що вперше за 34 роки в Прип’яті встановили новорічну ялинку.

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