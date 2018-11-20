От официантки до парламентария: новая волна депутатов в Конгрессе США

В США нынешние выборы в Конгресс принесли новую волну депутатов – они молодые, яркие и сразу говорят – как это быть американским политиком.

К примеру, самая молодая женщина парламентарий в истории – 29 летняя Александрия Окасио-Кортес, еще год назад работала официанткой, ныне – вершит законы.

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Новые депутаты жалуются – жилье в столице для них дорогое.

Для нас это удивительно, ведь для украинских депутатов не имеет ничего дорогие. Им всегда все по карману. А официантов, артистов и безработных у нас в парламенте тоже хватает.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет после выборов в Конгресс США.

Опубликовано Ноябрь, 20 в 21:52



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