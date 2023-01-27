От услышанных историй стынет кровь! “West support” собирает доказательства о зверствах оккупантов

Специальная международная мониторинговая миссия в освобожденных селах Николаевщины собирает доказательную базу зверств оккупантов.

Международная организация “West support” приезжает в освобожденные населенные пункты, чтобы собирать доказательства жестокости россиян. Фиксируют каждую деталь.

Представители международной организации уже работали в Харьковской и Херсонской областях.

От услышанных местных историй, говорят, стынет кровь.

О бесчеловечной жестокости российских военных представителям миссии рассказывают люди, пережившие оккупацию.

Миссионеры уже зафиксировали более трех тысяч протоколов. Все свидетельства они передадут Гаагскому трибуналу.

Люди вспоминают, что мужчин пытали, им не давали есть и пить. В бесчеловечных условиях держали почти неделю.

Били очень часто и электрошок пускали. Постоянно надевали какие-то мешки на головы, чтобы они и не видели где и что, — говорит жительница с. Васильевка

Староста села говорит, здесь были преимущественно русские военные и кадыровцы.

Из более чем 600 местных осталась половина людей. Местные до сих пор живут без света. И о временах оккупации вспоминают со страхом.

ДНР-ЛНР точно не было, потому что они всегда говорили тем жителям, которые здесь оставались, что людям еще “повезло”,- добавил староста с. Васильевка.

В каждом деоккупированном населенном пункте международная организация собирает десятки протоколов — свидетельств пыток.

В соседнем селе Павловка представителей международной миссии также ждут.

Они за эту кепку начали меня бить, ударили сразу ногами, пинали, потом поставили меня на колени и из пистолета стрельнули над ухом,- рассказал житель с. Павловка.

Мониторинговая миссия будет работать на деоккупированных территориях и дальше.

Все протоколы представители передадут Гаагскому трибуналу, чтобы наказание получил каждый российский военный преступник.

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