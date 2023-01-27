Від почутих історій холоне кров! “West support” збирає докази про звірства окупантів

Спеціальна міжнародна моніторингова місія у звільнених селах Миколаївщини збирає доказову базу звірств окупантів.

Міжнародна організація “West support” приїздить до звільнених населених пунктів, аби збирати докази жорстокості росіян. Фіксують кожну деталь.

Представники міжнародної організації уже працювали на Харківщині та Херсонщині.

Від почутих історій місцевих, кажуть, холоне кров.

Про нелюдську жорстокість російських військових представникам місії розповідають люди, які пережили окупацію.

Місіонери вже зафіксували понад три тисячі протоколів. Усі свідчення вони передадуть до Гаазького трибуналу.

Люди згадують, що чоловіків катували, їм не давали їсти та пити. У нелюдських умовах тримали майже тиждень.

Били дуже часто, і електрошок пускали. Постійно одягали якісь мішки на голови, щоб вони і не бачили де і що, – говорить мешканка с. Василівка

Староста села каже, тут були переважно російські військові та кадирівці.

З понад 600 місцевих залишилась половина людей. Місцеві й досі живуть без світла. І про часи окупації згадують з острахом.

ДНР-ЛНР точно не було, бо ще вони завжди казали тим мешканцям, які тут зоставалися, що людям ще “пощастило”, – додав староста с. Василівка.

У кожному деокупованому населеному пункті міжнародна організація збирає десятки протоколів — свідчень катувань.

У сусідньому селі Павлівка на представників міжнародної місії також чекають.

Вони за оцю кепку почали мене бити, вдарили одразу ногами , пінали, потім поставили мене на коліна і з пістолета стрільнули над вухом, – розповів житель с. Павлівка.

Моніторингова місія працюватиме на деокупованих територіях і надалі.

Усі протоколи представники передадуть до Гаазького трибуналу, аби покарання отримав кожен російський військовий злочинець.

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