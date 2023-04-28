Анастасия Кожушко, редактор ленты
Анастасия Кожушко, редактор ленты
Почувствовали как трясется дом: очевидцы о первых минутах после удара по дому в Умани
28 апреля, около 4:30 утра, российские крылатые ракеты ударили по Умани. В одном из жилых домов разрушен целый подъезд. Количество погибших и пострадавших постоянно меняется, спасатели продолжают разбирать завалы.
Как рассказал журналист Фактов ICTV в прямом включении, среди десяти погибших — двое десятилетних детей.
В больницы госпитализированы 11 из 18 пострадавших. Удалось спасти 17 человек, в том числе троих детей.
– Где-то в 4:30 я услышала первый взрыв, а потом где-то через 5 мин — второй и начал трястись дом. Услышала осколки и что аварийки включались на машинах, – вспоминают местные жители.
По словам министра внутренних дел Украины в разрушенном подъезде проживало 109 человек.
–46 квартир, 27 — полностью уничтожены. И в настоящее время проводятся аварийно-спасательные работы. На месте работает около 300 различных специалистов и спасателей, – рассказал Клименко.
По информации местной ОВА, по Умани ударили двумя ракетами, предварительно — Х-101. Известно, что повреждены три многоэтажки и складское помещение.