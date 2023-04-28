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Єгор Ромахло, Журналіст Факти ICTV
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Відчули як трясеться дім: очевидці про перші хвилини після удару по будинку в Умані

28 квітня, близько 4:30 ранку, російські крилаті ракети вдарили по Умані. В одному з житлових будинків зруйновано цілий під’їзд. Кількість загиблих та постраждалих постійно змінюється, рятувальники продовжують розбирати завали. 

Як розповів журналіст Фактів ICTV у прямому включенні,  серед десяти загиблих – двоє десятирічних дітей.

До лікарень госпіталізовано 11 із 18 постраждалих. Вдалося врятувати 17 осіб, зокрема трьох дітей.

– Десь о 4:30 я почула перший вибух, а потім десь через 5 хв – другий і почався трястися дім. Почула осколки й що аварійки включалися на машинах, – згадують місцеві мешканці. 

За словами міністра внутрішніх справ України у зруйнованому під’їзді проживало 109 осіб. 

– 46 квартир, 27 – повністю знищені. І на цей час проводяться аварійно-рятувальні роботи. На місці працює близько 300 різних фахівців та рятувальників, – розповів Клименко.

За інформацією місцевої ОВА, по Умані вдарили двома ракетами, попередньо – Х-101. Відомо, що пошкоджено три багатоповерхівки та складське приміщення.

Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Умань, Черкаська область
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