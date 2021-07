Непогода в последние дни накрыла всю центральную часть Европы — Запад Германии, Бельгию, Нидерланды. В Бельгии дожди продолжаются уже с начала лета — скоро будет месяц, как едва ли не каждый день приходится доставать зонтики.

И если еще несколько дней назад это просто все выливалось в шутки про “отмененное лето”. Ведь основной транспорт здесь — велосипед, а передвигаться под дождем не очень комфортно.

А вот последние дни с неба льет практически без остановки — и это вызвало серьезные последствия. На востоке и юге страны с берегов вышло несколько рек, вода затопила дома. Несколько из них были разрушены. Потоком смывало автомобили, сносило деревья.

Сейчас в пострадавших районах работают военные и спасатели, которые помогают эвакуировать людей.

На разрушительные последствия непогоды отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

My heart goes out to all people in Belgium, Luxembourg and the Netherlands who suffer because of the severe floods. I wish all affected communities a speedy recovery. Please accept Ukraine’s deepest sympathy and solidarity @Sophie_Wilmes @ministerBZ @MFA_Lu

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 15, 2021