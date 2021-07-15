Ощущение, как после Второй мировой. Последствия непогоды в Европе

Непогода в последние дни накрыла всю центральную часть Европы — Запад Германии, Бельгию, Нидерланды. В Бельгии дожди продолжаются уже с начала лета — скоро будет месяц, как едва ли не каждый день приходится доставать зонтики.

И если еще несколько дней назад это просто все выливалось в шутки про “отмененное лето”. Ведь основной транспорт здесь — велосипед, а передвигаться под дождем не очень комфортно.

А вот последние дни с неба льет практически без остановки — и это вызвало серьезные последствия. На востоке и юге страны с берегов вышло несколько рек, вода затопила дома. Несколько из них были разрушены. Потоком смывало автомобили, сносило деревья.

Сейчас в пострадавших районах работают военные и спасатели, которые помогают эвакуировать людей.

На разрушительные последствия непогоды отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Мое сердце принадлежит всем людям в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах, пострадавшим от сильных наводнений. Желаю всем пострадавшим общинам скорейшего выздоровления. Примите самые глубокие соболезнования и солидарность Украины, — написал он в Twitter.

My heart goes out to all people in Belgium, Luxembourg and the Netherlands who suffer because of the severe floods. I wish all affected communities a speedy recovery. Please accept Ukraine’s deepest sympathy and solidarity @Sophie_Wilmes @ministerBZ @MFA_Lu — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 15, 2021

Еще хуже ситуация в Германии. Там уже известно о как минимум одиннадцати погибших в результате наводнений. Десятки считаются пропавшими — там вода также разрушала дома. Люди спасались на крышах.

В цюрихском аэропорту ураган перевернул вертолет, который был переделан под ресторан. На башне реформатской церкви ураган прогнул стрелку часов. Из-за сильных дождей здесь вышли из берегов реки и озера. В горах на перевалах выпал снег. Поездки в городах и между городами — серьезно затруднены.

При этом другие регионы Европы страдают от жары. Как на юге, где на днях в Испании термометры зафиксировали почти 50 градусов тепла.

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