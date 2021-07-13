Буря в Польше: ФОТО и ВИДЕО последствий урагана в польских воеводствах

Над Польшей пронесся мощный ураган. Непогода господствовала в понедельник и в ночь на вторник 13 июля.
Ураган сопровождался ливнем, градом и порывистым ветром, польские спасатели в разных уголках страны выезжали на вызовы более 2 тыс. раз.
Непогода принесла немало вреда, обломала дерева, подтопила дома и улицы, а также привела к авариям на линиях электропередач.
Lokalne podtopienia, zalane pola uprawne, gm.Dębno, pow.brzeski @MeteoprognozaPL @meteo_expert @SkywarnPoland #burza #powodz pic.twitter.com/vYlTEGGYYq
— Kuba Radecki (@RadeckiKuba) July 11, 2021
В социальных сетях появилось немало видео, как машины едут чуть ли не по окна в воде, а в метро и подземные переходы вообще невозможно попасть.
#burza metro stoklosy@SOB_pl @RCB_RP @MiastoUrsynow pic.twitter.com/yp9da3mUb1
— Maciek (@mcknams) July 12, 2021
Информации о пострадавших польские службы не сообщали.
Сильнее всего ураган свирепствовал в Мазовецком, Поморском и Варминско-Мазурском воеводствах, они пострадали больше всего.
В Варшаве (Мазовецкое воеводство) поваленные деревья помешали железнодорожному сообщению, повредив пути. Самолеты, которые должны были прибыть в варшавский аэропорт им. Шопена перенаправляли в пригородный аэропорт Модлин или в Познань и Вроцлав.
Спасателям пришлось эвакуировать немало скаутских лагерей, расположенных в лесах.
Синоптики предупреждают, что ураганы будут господствовать в Польше еще несколько суток подряд.
Фото: Государственная противопожарная служба (JRG Mogilno, OSP Gębice, OSP Strzelno, OSP Ostrowo)
Источник: Государственная противопожарная служба