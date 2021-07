Негода в останні дні накрила всю центральну частину Європи – Захід Німеччини, Бельгії, Нідерландів. У Бельгії дощі тривають вже з початку літа – скоро буде місяць, як чи не кожен день доводиться діставати парасольки.

І якщо ще кілька днів тому це просто все виливалося в жарти про “скасоване літо”. Адже основний транспорт тут – велосипед, а пересуватися під дощем не дуже комфортно.

А ось останні дні з неба ллє практично без зупинки – і це викликало серйозні наслідки. На сході та півдні країни з берегів вийшло кілька річок, вода затопила будинки. Кілька з них були зруйновані. Потоком змивало автомобілі, зносило дерева.

Зараз в постраждалих районах працюють військові та рятувальники, які допомагають евакуювати людей.

На руйнівні наслідки негоди відреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

My heart goes out to all people in Belgium, Luxembourg and the Netherlands who suffer because of the severe floods. I wish all affected communities a speedy recovery. Please accept Ukraine’s deepest sympathy and solidarity @Sophie_Wilmes @ministerBZ @MFA_Lu

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 15, 2021