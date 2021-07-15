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Максим Зайченко |

Відчуття, як після Другої світової. Наслідки негоди в Європі

Негода в останні дні накрила всю центральну частину Європи – Захід Німеччини, Бельгії, Нідерландів. У Бельгії дощі тривають вже з початку літа – скоро буде місяць, як чи не кожен день доводиться діставати парасольки.

І якщо ще кілька днів тому це просто все виливалося в жарти про “скасоване літо”. Адже основний транспорт тут – велосипед, а пересуватися під дощем не дуже комфортно.

А ось останні дні з неба ллє практично без зупинки – і це викликало серйозні наслідки. На сході та півдні країни з берегів вийшло кілька річок, вода затопила будинки. Кілька з них були зруйновані. Потоком змивало автомобілі, зносило дерева.

Зараз в постраждалих районах працюють військові та рятувальники, які допомагають евакуювати людей.

На руйнівні наслідки негоди відреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. 

– Моє серце належить всім людям в Бельгії, Люксембурзі та Нідерландах, постраждалим від сильних повеней. Бажаю всім постраждалим громадам якнайшвидшого одужання. Прийміть найглибші співчуття і солідарність України, – написав він у Twitter. 

Ще гірша ситуація у Німеччині. Там уже відомо про як мінімум одинадцять загиблих у результаті повеней. Десятки вважаються зниклими – там вода також руйнувала будинки. Люди рятувалися на дахах будинків. 

У цюрихському аеропорту ураган перевернув вертоліт, який був перероблений під ресторан. На башті реформатської церкви ураган прогнув стрілку годинника. Через сильні дощі тут вийшли з берегів річки та озера. У горах на перевалах випав сніг. Поїздки в містах та між містами – серйозно ускладнені.

Водночас інші регіони Європи страждають від спеки. Як на півдні, де днями в Іспанії термометри зафіксували майже 50 градусів тепла.

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