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Факты / Видео / Мир

Видеохроника и вещи жертв Холокоста: мемориал Яд Вашем в Иерусалиме

Идея создания мемориала Яд Вашем зародилась еще во время Второй мировой, чтобы никогда не забыть о массовых жестких убийствах евреев.

Впервые двери комплекс Яд Вашем на горе Герцля в Иерусалиме открыл двери для посетителей в 1957 году. Это не просто гигантский музей, площадью более четырех тысяч квадратных метров. Это – научный центр, который собирает информацию о жертвах и тех, кто их спасал. В Яд Вашем гордятся базой, которую они уже собрали.

А вот украинские исследователи говорят, что несмотря на все, там мало информации об украинцах. Ольга Читайло побывала и Иерусалиме и пообщалась с нашими специалистами.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что премьер Нидерландов впервые официально извинился за роль страны в Холокосте.

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