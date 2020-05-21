Открытие пляжного сезона. Правила отдыха на карантине

Нетипичный для одесситов карантинный и холодный май не стал преградой для морского отдыха. В Минздраве заявили, что плавать в соленой или проточной воде — можно, а ультрафиолет — убивает коронавирус. Чтобы обезопасить себя и окружающих людей, расстояние между отдыхающими должно быть 2 метра, а работники пляжей должны быть в масках.

Теплые солнечные ванны в Одессе единичные отдыхающие принимали еще с начала строгого карантина. Дистанции придерживались, но когда пригреет солнце — людей станет значительно больше. Уже сейчас предприниматели предупреждают, что с наступлением купального сезона на арендованных пляжах будет оставаться лишь 30% бесплатной территории. Поэтому люди буквально ютиться друг к другу. Контролировать ситуацию муниципальная стоит и нацгвардейци.

Можно без боязни отдыхать и в водоемах курортного Закарпатья. На пляжах обещают начать подготовку к сезону. Летом прохладу чаще всего ищут у Латорицы, Тисы и Ужа. Подробнее в сборном сюжете Фактов ICTV.

Напомним, Министерство здравоохранения не будет запрещать купание в морях и реках. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

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