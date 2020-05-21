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Відкриття пляжного сезону. Правила відпочинку на карантині

Нетиповий для одеситів карантинний та холодний травень не став перепоною для морського відпочинку. У МОЗ заявили, що плавати у солоній чи проточній воді – можна, а ультрафіолет – вбиває коронавірус. Щоб убезпечити себе й навколишніх людей, відстань між відпочивальниками має бути 2 метри, а працівники пляжів повинні бути в масках.

Теплі сонячні ванни в Одесі поодинокі відпочивальники приймали ще з початку суворого карантину. Дистанції дотримувались, та коли пригріє сонце – людей стане значно більше. Вже зараз підприємці попереджають, що з настанням купального сезону на орендованих пляжах залишатиметься лише 30% безкоштовної території. Тож люди буквально тулитимуться одне до одного. Контролюватиме ситуацію муніципальна варта та нацгвардійці.

Можна без остраху відпочивати і у водоймах курортного Закарпаття. На пляжах обіцяють почати підготовку до сезону. Влітку прохолоду найчастіше шукають біля Латориці, Тиси та Ужа. Докладніше у збірному сюжеті Фактів ICTV.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я не заборонятиме купання в морях і річках. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.

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