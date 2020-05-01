Відкриття продовольчих ринків в Україні: що відбувається в регіонах

Уряд вже дозволив відкрити ринки, але за умови дотримання карантинних вимог. Зокрема, всі мають бути у масках, відстань між продавцями не менше трьох метрів, постійна дезінфекція, і має бути не більше однієї людини на 10 квадратних метрів.

Оскільки виконати такі вимоги досить складно, то, приміром, Київ відтермінував відкриття базарів. В Одесі продовольчі ринки почали відкриватися напередодні. У Черьомушках охорона просить вдягати маски, а на столі – дезінфектор. Продавці схожі на лікарів, та й тому раді. На Франківщині запрацювала половина продуктових ринків.

Докладніше про те, що відбувається у регіонах – дивіться у збірному сюжеті.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на ринках люди без масок і не дотримуються дистанції.

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