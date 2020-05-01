Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Бізнес і фінанси

Відкриття продовольчих ринків в Україні: що відбувається в регіонах

Уряд вже дозволив відкрити ринки, але за умови дотримання карантинних вимог. Зокрема, всі мають бути у масках, відстань між продавцями не менше трьох метрів, постійна дезінфекція, і має бути не більше однієї людини на 10 квадратних метрів.

Оскільки виконати такі вимоги досить складно, то, приміром, Київ відтермінував відкриття базарів. В Одесі продовольчі ринки почали відкриватися напередодні. У Черьомушках охорона просить вдягати маски, а на столі – дезінфектор. Продавці схожі на лікарів, та й тому раді. На Франківщині запрацювала половина продуктових ринків.

Докладніше про те, що відбувається у регіонах – дивіться у збірному сюжеті.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на ринках люди без масок і не дотримуються дистанції.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ми чинитимемо опір: мер Черкас звернувся до Зеленського
Ми чинитимемо опір: мер Черкас звернувся до Зеленського
41 новий випадок: у Києві коронавірус виявили у 1 494 осіб
41 новий випадок: у Києві коронавірус виявили у 1 494 осіб
За добу захворіла одна людина: Китай виходить з кризи Covid-19
За добу захворіла одна людина: Китай виходить з кризи Covid-19
В США схвалили препарат для лікування Covid-19
В США схвалили препарат для лікування Covid-19
Коронавірус стрімко поширюється Буковиною і Києвом: яка ситуація в Україні
Коронавірус стрімко поширюється Буковиною і Києвом: яка ситуація в Україні
Коронавірус у світі: у США мітингують, в РФ кількість хворих зростає рекордно швидко
Коронавірус у світі: у США мітингують, в РФ кількість хворих зростає рекордно швидко
Чемпіонат України з футболу поновиться у кінці травня – попередні дати турів
Чемпіонат України з футболу поновиться у кінці травня – попередні дати турів
Ринки відкриються, але працюватимуть за правилами – Шмигаль
Ринки відкриються, але працюватимуть за правилами – Шмигаль

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка