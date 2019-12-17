Около $85 млрд Украина может получить за 10 лет после открытия рынка земли

Как минимум $85 млрд Украина может получить за следующие 10 лет, если рынок земли таки заработает. Однако, продавать национальное богатство иностранцам власть не собирается, – об этом заявили участники специального марафона, посвященного свободному рынку земли.

Они убеждены: мы чуть ли не единственная страна в мире, где рынок земли так и не введен, а люди с паями до сих пор не имеют реального права распоряжаться своей собственностью. И сейчас таких украинцев у нас более 7 млн. Еще два миллиона владельцев черноземов умерли, пока в стране действовал мораторий. Зато миллионы гектаров через серые схемы уже давно купили богачи, обманув и селян, и государство.

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По словам уполномоченного президента по земельным вопросам Романа Лещенко, нынешняя власть прежде всего хочет, чтобы владельцы паев имели реальное право распоряжаться своими гектарами – или отдавать в аренду за высокую плату, или продавать по рыночной цене, или заложить в банке и получить кредит.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, какие изменения хотят добавить в закон о рынке земли.

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