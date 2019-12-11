Украинцы готовы к земельной реформе – Милованов

Многие украинцы готовы к земельной реформе, ведь понимают, что мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения не может продолжаться.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что многие украинцы, особенно те, кто работает на земле, понимают, что нельзя продлевать мораторий на продажу угодий.

Он считает, что на самом деле украинцы готовы к земельной реформе в стране.

– Речь о том, чтобы тем, кто уже является собственником земли, позволили продавать свою землю. Вторая часть – о том, чтобы госземли передать громадам, чтобы ими распоряжался именно украинец, а не Госгеокадастр и государственные предприятия, – рассказал Милованов о реформе.

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По его словам, реформа поможет привлечь для развития аграрной отрасли “длинные и дешевые деньги”.

Министр добавил, что благодаря открытию рынка земли будут поступать налоги, которые могут пойти на развитие украинского села.

К слову, Тимофей Милованов рассказал, что после открытия рынка земли бюджет Украины пополнится на 9 млрд грн в 2020 году.