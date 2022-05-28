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Откроют в ближайшие дни: на трассе Киев-Чоп восстановят мост возле Стоянки

Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle

Международная трасса Киев — Чоп постепенно восстанавливается. В ближайшие дни откроется мост возле села Стоянка. Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков в эфире информационного телемарафона.

— В ближайшем будущем будет открытие моста возле Стоянки. Эта переправа важна — ею воспользоваться смогут и водители грузовиков. Это первый такой мост, который позволит грузовикам проезжать по международной трассе без объездов, — отметил министр.

По его словам, уже начали разбор завалов моста черед Десну возле Чернигова на трассе Киев — Чернигов. На месте разрушенной переправы сделают новую в течении 2-3 месяце, хоть она и будет временной. После этого начнется строительство основного моста.

После боевых действий в Украине восстановили проезд популярной международной трассой Киев-Ковель. Ранее Александр Кубраков рассказал, что по длине автодороги было уничтожено 4 искусственных сооружения — три в Киевской области, и одна в Житомирской.

На конец мая по трассе Киев-Ковель полностью возобновили движение, пусть и временными переправами. К примеру, временный мост через реку Ирша построили за три недели — с помощью плит, щебня и бетона.

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